Şampiyona ciddi uyarı



Alman milli takımı Brezilya'daki Dünya Kupası finalinde 1-0 yenerek şampiyon olduğu Arjantin'e bu kez 4-2 kaybetti.

Şampiyonluk maçından 52 gün sonra, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları öncesi Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Almanya'nın sergilediği futbol hayal kırıklığı yarattı.

Maçın gollerini Arjantin adına Sergio Aguero (20.), Erik Lamela (40.), Federico Fernandez (47.) ve Angel di Maria (50.) kaydederken Almanya'nın sayıları Andre Schürrle (52.) ve Mario Götze'den (52.) geldi.

Savunma zaafları

51 bin kişinin izlediği karşılaşmanın yıldızı Arjantinli Angel di Maria oldu. Brezilya'daki final maçında sakatlığını atlatamadığı için forma giyemeyen başarılı oyuncu maçı takımına adeta tek başına kazandırdı. Arjantin'in attığı ilk üç golün pasını veren di Maria son golü de kendisi kaydetti.

Almanya, dünya şampiyonluğu sonrası milli takım kariyerlerini noktaladıklarını açıklayan Philipp Lahm, Per Mertesacker ve Miroslav Klose'nin olmadığı bir 11'le maça çıkarken sakatlıkları bulunan yeni kaptan Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Sami Khedira ve Jarome Boateng gibi önemli isimler de bu maçta forma giymedi. Mats Hummels de 90 dakika boyunca yedek kulubesinde bekledi. Arjantin'de ise süper yıldız Lionel Messi yoktu. ‘Panzerler' ‘Tangocular' karşısında özellikle savunma zaaflarıyla dikkat çekti.

Mario Gomez formsuz

Bir yıllık bir sakatlık arasından sonra kendisine ilk 11'de yer bulan forvet oyuncusu Mario Gomez ise formsuzluğuyla dikkat çekti. Gomez özellikle maçın ilk yarısında çok önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Dünya Şampiyonası öncesi sakatlanarak turnuvayı kaçıran Marco Reus da bu maçla birlikte formasına kavuştu. Genç yıldız Arjantin karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Joachim Löw'ün yardımcılığı görevinden ayrılan Hansi Flick, futbolcular Philipp Lahm, Per Mertesacker ve Miroslav Klose'ye milli takıma katkılarından dolayı plaket verildi.

18 maç sonra ilk yenilgisini alan Almanya 7 Eylül Pazar günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D grubu elemeleri ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Dortmund'ta oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.