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Spor

Şampiyon Uşak uyumadı

UŞAK, (DHA) TFF 3

30 Nisan 2018 14:16

UŞAK, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta Aydınspor 1923\'le deplasmanda golsüz berabere kalarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Utaş Uşakspor, kentte onbinleri sokaklara döktü. Ev sahibi yönetim bilet fiyatlarını 300 TL olarak açıkladığı için deplasmana gidemeyen taraftarlar, dönüşte şampiyon futbolcuları coşkuyla karşıladı. Meydanı dolduran binlerce Uşaklı\'nın tezahüratlarıyla özel olarak hazırlanan sahneye çıkan futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Kırmızı-siyahlılar, sahnede oynayıp meşaleler yaktı, taraftarın şampiyon tezahüratlarına eşlik etti. Havai fişek gösterilerinin renk kattığı takımın 2. Lig\'e çıkışının coşkusu, gece geç saatlere kadar sürdü. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'den çıkarak kentin 2008-09 sezonundan beri süren profesyonel lig hasretine son veren, bu sezon 33 haftadır zirveden kopmayan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasını cumartesi günü saat 15.30\'da Arsinspor\'la evinde oynayacağı maçta alacak.

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