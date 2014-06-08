Şampiyon Sharapova



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Maria Sharapova oldu.

Dünya sıralamasının eski 1 numarası, Rumen rakibi Simona Halep karşısında zorlansa da korttan 6-4, 7-6 (7-5) ve 6-4’lük setlerle 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Fransa Açık’ta son 3 yılın finalisti olan Sharapova, Halep'i yenerek geçen yılki finalde Serena Williams'ten aldığı mağlubiyeti de telafi etmiş oldu.

3 saat 2 dakika sonra ilk maç sayısını alarak galibiyetini ilan eden Sharapova dizlerinin üzerine çökerek ellerini inanamıyorcasına defalarca yüzüne vurdu. 27 yaşındaki tenisçi “Bir rüya gerçek oldu. En zor Grand Slam finalimdi. Herşey o kadar duygusal ki söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. Şampiyonluk kupasını ABD tenisinin efsane ismi Chris Evert’ın elinden alan Sharapova “yedi, sekiz yıl önce burada iki kez şampiyon olacağımı asla düşünemezdim” diye konuştu.

Turnuvanın 7 numaralı seri başı Maria Sharapova aynı zamanda bir Grand Slam turnuvasında iki kez şampiyonluk kazanan ilk Rus tenisçi oldu. Paris’teki ilk şampiyonluğunu 2012’de kazanan Sharapova 2004’te Wimbledon, 2006’da Amerika Açık ve 2008’de Avustralya Açık’ta da zafere ulaştı.

Turnuvanın 4 numaralı seri başı Simona Halep ise kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynadı. Yarı finalde Alman Andrea Petkovic’i eleyen 22 yaşındaki Halep, 1978’den sonra Fransa Açık’ta şampiyonluk yaşayacak ilk Rumen tenisçi olma fırsatını kullanamadı. 36 yıl önce Paris’te Rumen Virginia Ruzici şampiyon olmuştu.