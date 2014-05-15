Şampiyon Sevilla



UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü Sevilla. İspanyol temsilcisi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 beraberlikle sona eren maçta Portekiz’den Benfica takımını penaltı atışları sonrası 4-2 yendi. Sevilla böylece 2006 ve 2007 yıllarından sonra UEFA Avrupa Ligi’nde bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalya’nın Torino kentinde oynanan ve Alman hakem Felix Brych’nin yönettiği karşılaşmayı 33 bin 120 kişi izledi. 120 dakika boyuncu her iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da sonuca gitmeyi başaramadı.

Kaleci Beto geçit vermedi

Ardından penaltı atışlarına geçildi. Burada rakibine 4-2'lik skorla üstünlük sağlayan Sevilla mutlu sona ulaştı. Penaltılarda Benficalı Oscar Cardozo topu dışarı atarken Rodrigo'nun penaltısında da Sevilla kalecisi Beto gole izin vermedi. Başarılı kaleci böylece takımına bir anlamda şampiyonluğu getirdi.

“Guttmann’ın Laneti” devam ediyor

Sevilla üçüncü finalinde üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Benfica için “Guttmann’ın Laneti”nin devam ettiği görülüyor. 1962’de Portekiz takımının teknik direktörü olan Macar Bela Guttmann’ın, görevine son verilmesinin ardından ‘Benfica 100 yıl boyunca Avrupa'da kupa kazanamayacak’ dediği söylenir. Geçen yıl yine UEFA Avrupa Ligi finali oynayan ancak Chelsea'ye kaybeden Benfica o tarihten beri çıktığı toplam sekiz Avrupa kupası finalinden de boynu bükük ayrıldı.

İki büyük kupa İspanya’ya

Sevilla’nın şampiyonluğuyla bu sezon Avrupa’daki iki büyük kupayı da İspanyol takımlarının kazanacak olması kesinleşti. Şampiyonlar Ligi finalinde iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması 24 Mayıs’ta Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak.