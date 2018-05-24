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Spor

Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu

Ercan ATA - ANKARA / DHA Türk sporunun lokomotif kulüplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Askispor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi

24 Mayıs 2018 01:46

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Türk sporunun lokomotif kulüplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Askispor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi.
Spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran Rıza Kayaalp, Taha Akgün, Soner Demirtaş, Elif Aybüke Yılmaz gibi şampiyon sporcuları bünyesinde bulunduran Askispor\'un iftar yemeğine Kulüp Başkanı Mehmet Genç, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Aliusta, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan kulüp başkanı Mehmet Genç, \"Biz kulüp olarak bir aileyiz. Bu aile birlikte önemli başarılara hep birlikte imza atacaktır. İftar davetimize katılan camiamıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İftar organizasyonundan görüntüler
- Detaylar

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