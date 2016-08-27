Şampiyon farklı başladı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 54. sezon son şampiyon Bayern Münih ile Werder Bremen arasında yapılan karşılaşmayla başladı. Ev sahibi ekip rakibini rahat bir oyundan sonra 6-0 mağlup etti.

75 bin kişinin tribünleri tamamen doldurduğu Allianz Arena’da oynanan karşılaşma öncesi İtalya’daki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bayern Münih’te gol perdesini açan isim 9’uncu dakikada Xabi Alonso oldu. İspanyol oyuncu ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek sezonun ilk golüne imza attı.

Hat-trick yapan gol kralı Robert Lewandowski gecenin bir başka başarılı ismiydi. Polonyalı forvet sonuncusu penaltıdan olmak üzere 13, 46 ve 77’nci dakikalarda attığı gollerle farklı skora katkı sağladı. Kırmızı-beyazlılarda diğer golleri kaptan Philipp Lahm (66.) ve Franck Ribery (73.) kaydetti. Ev sahibi takımın 2 topu direkten dönerken birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Sezona böyle bir skorla başladıkları için çok mutlu olduğunu belirten Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti “İyi başladık, erken gol bulduk. Top kontrolümüzdeydi. İyi maç çıkardık” değerlendirmesinde bulundu. Milli savunmacı Mats Hummels ise “Maç baştan sona bizim kontrolümüzdeydi. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

Maç sonrası Werder Bremen cephesinde ise üzüntü vardı. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta sonu Almanya Kupası’na 3. Lig’den rakibi Lotte’ye yenilerek veda eden yeşil-beyazlılar ligin ilk haftasında da aradığını bulamadı. Kuzey Almanya ekibi güçlü rakibi karşısında ne savunmada ne de hücumda varlık gösterebildi. Maç sonrası kaptan Clemens Fritz “tamamen başarısızdık. Bu akşam burada oynadığımız futboldan hiç memnun değiliz” derken Bremen takımının Sportif Direktörü Frank Baumann büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Bundesliga’da 1. hafta Cumartesi ve Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Program şöyle;

27 Ağustos Cumartesi

Borussia Dortmund – Mainz (TSİ 15:30)

Köln – Darmstadt (TSİ 15:30)

Hamburg – Ingolstadt (TSİ 15:30)

Augsburg – Wolfsburg (TSİ 15:30)

Eintracht Frankfurt – Schalke (TSİ 15:30)

Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

28 Ağustos Pazar

Hertha Berlin – Freiburg (TSİ 16:30)

Hoffenheim – RB Leipzig (TSİ 18:30)