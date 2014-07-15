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Deutsche Welle

Şampiyon ekip Berlin’de

Dünya Şampiyonu Alman milliler Berlin'e geldi. Görkemli bir şekilde karşılanan Alman Milli Futbol Takımı, Brandenburg Kapısı'nda hazırlanan şampiyonluk kutlamasına katılacak.

15 Temmuz 2014 15:01


2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonu Alman Milli Takımı'nı taşıyan uçak başkent Berlin'deki Tegel Havaalanı'na bu sabah indi. Uçağı havaalanına gelen binlerce taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Uçağın kapısında ilk olarak kaptan Philipp Lahm elinde şampiyonluk kupasıyla görülürken ardından Teknik Direktör Joachim Löw ve milli takımın oyuncuları indi.

Bastian Schweinsteiger “Uçuş çok iyiydi. İkinci kez buradayız ve bu defa elimizde şampiyonluk kupası var” diye konuştu.

Alman milliler Berlin'deki ünlü Brandenburg Kapısı'na düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katılacak ve kupa sevincini taraftarları ile paylaşacak. Kutlamalara yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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