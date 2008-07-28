Şampiyon Carlos Sastre

Tempo24 - Fransa Bisiklet Turu, Etampes-Champs-Elysees arasındaki 143 kilometrelik 21. etabın tamamlanmasıyla sona erdi.





Toplam 180 bisikletçinin, üç hafta boyunca 3 bin 500 kilometreden fazla yol kat ettiği turun şampiyonu, genel klasmanda lider konumunda olan 33 yaşındaki sarı mayo sahibi Sastre oldu.





Son etabın ardından en yakın rakibi Avustralyalı Cadel Evans'a 58 saniye fark atan İspanyol sporcu, böylece 1997 yılında başladığı kariyerinin ilk şampiyonluğuna da imza atmış oldu.





Tour de France'ı son 2 yılda olduğu gibi yine bir İspanyol kazanırken, geçen yılın şampiyonu Alberto Contador ve takımı, doping kullandıkları gerekçesiyle bu yılki yarışlara katılamamıştı.





Öte yandan en iyi sprinter olarak Oscar Freirte yeşil mayonun sahibi olurken, en iyi tırmanıcı olarak dağların kralına verilen benekli formayı Bernard Kohl kazandı. Bu sene ağabeyi Frank ile birlikte tura heyecan katan Andy Schleck ise en iyi genç sürücülere verilen beyaz mayoyu kazandı.