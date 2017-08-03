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Spor
Deutsche Welle

Şampiyon boksu bıraktı

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı ağır sıklet boksörlerinden Vladimir Klitçko kariyerine son verdi. Ukraynalı boksör, son maçında İngiliz Anthony Joshua'ya yenilmişti.

03 Ağustos 2017 16:19

Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Vladimir Klitçko boksu bıraktı. Anthony Joshua ile yaptığı son unvan karşılaşmasından sonra kariyeriyle ilgili nihai kararını vermek için kendine zaman ayırdığını söyleyen Ukraynalı boksör amatör ve profesyonel boksta bütün unvanları kazanmış olmanın rahatlığıyla spordaki kariyerine son verip yeni bir kariyere hazırlanacağını, belirtti.

41 yaşındaki eski boks şampiyonu, kariyerinin bu kadar uzun ve başarıyla süreceğini tahmin etmediğini ve aktif spor hayatı boyunca kendisine güç ve destek veren herkese müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Parlak kariyer

Vladimir Klitçko son müsabakasında yenildiği İngiliz boksör Anthony Joshua ile rövanş maçına çıkması için yapılan teklifi ret etmişti. Joshua 29 Nisan'da Londra'da yapılan karşılaşmayı 11'inci raunda teknik nakavtla kazanmıştı. Vitali Klitçko'nun küçük kardeşinin bu yenilgiden sonra bir daha ringe çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu.

Boks tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Vladimir Klitçko amatörlük kariyerini 1996 Atlanta Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak kapatmış, profesyonel olduktan sonra da 2000 – 2003 ve 2006 – 2015 yılları arasında dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını başarıyla korumuştu. Dünyanın dört büyük boks federasyonunun da şampiyonluk kemerini takan Klitçko efsanevi Joe Louis'den sonra dünya şampiyonluğu unvanını en uzun süre koruyan ikinci boksör unvanını da almıştı.

Vladimir Klitçko çıktığı 69 profesyonel maçın, 54'ü nakavtla olmak üzere 64'ünü kazanmış, 29 kez de dünya şampiyonluğu için ringe çıkarak rekor kırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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