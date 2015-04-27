Şampiyon Bayern Münih



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 2014/2015 sezonunun şampiyonu Bayern Münih. Şampiyonluk rekortmeni 30'ncu haftada cumartesi günü oynanan maçta Hertha Berlin’i 1-0 yenerek kendisini şampiyon yapacak haberi beklemeye başladı.

Bayern'den sonra teorik olarak şampiyonluk şansı bulunan tek ekip olan Wolfsburg ise mutlaka kazanmak zorunda olduğu Mönchengladbach’ta durdu. ‘Kurtlar’ deplasmandaki maçta Max Kruse’nin son dakikadaki golüne engel olamayınca (90.) Bavyera ekibi sezonun bitimine 4 hafta kala 15 puan farkla 25’inci Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Bu kırmızı-beyazlıların aynı zamanda ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu oldu. Bayern Münih’e Hertha Berlin karşısında galibiyeti getiren tek golü 80’inci dakikada Bastian Schweinsteiger attı.

Mönchengladbach ise lig ikincisi karşısındaki galibiyetiyle puan cetvelinde Bayer Leverkusen’i tekrar geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan 3’üncü sıraya yükseldi. ‘Taylar’ şimdi ikinci Wolfsburg’un sadece 4 puan gerisinde.

Bayer Leverkusen derbi mücadelesi verdiği Köln deplasmanında 1-1 berabere kalarak ligde üst üste sekizinci galibiyetini alma şansını kullanamadı. Konuk takım Julian Brandt’ın golüyle öne geçerken (60.) Bard Finne ev sahibi Köln’e beraberliği getiren golü kaydetti (83.). Bayer Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu 42’nci dakikadaki penaltı vuruşunda Köln kalecisi Timo Horn’u geçemedi.

Haftanın kârlı takımı Hamburg

Ligin alt sıralarında ise nefes nefese bir kümede kalma mücadelesi var. Haftayı en kârlı kapatan takım Hamburg oldu. Kuzey Almanya ekibi antrenör Bruno Labbadia yönetiminde sahasında çıktığı ilk maçta gelecek sezon Avrupa Ligi hesapları yapan Augsburg’u 3-2 yenmeyi başardı ve 9 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Hamburg böylece aynı zamanda 28 Şubat’tan beri yani 597 dakika sonra rakip fileleri ilk kez Ivica Olic ile havalandırmayı başardı (11.). Hırvat oyuncu aynı zamanda ara transferde geri döndüğü eski takımının formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti. Ev sahibi takımın diğer gollerini günün bir başka başarılı ismi Pierre-Michel Lasogga attı (19./71.). Konuk takımın Raul Bobadilla (25.) ve Tobias Werner (69.) ile bulduğu goller maça heyecan kattı ama Augsburg'a puan getirmeye yetmedi. Yakın rakipleri Stuttgart ve Paderborn haftayı puan kayıplarıyla kapatınca son sıradaki Hamburg 2 sıra yükselerek 16’ncılığa yerleşti.

Stuttgart derbi mücadelesinde karşılaştığı ve kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Freiburg ile 2-2 berabere kalarak alabileceği bir galibiyetten oldu. Zira ev sahibi takım son haftalardaki formda ismi Daniel Ginczek (25.) ve Martin Harnik’in golleriyle (27.) ilk yarıyı 2 farklı önde kapatmasına rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Konuk Freiburg ikinci yarıda Nils Petersen’in ilki penaltıdan olmak üzere 2 golüne (58./85.) engel olamadı. Stuttgart sadece galibiyeti kaçırmadı, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Adam Hlousek’i de kaybetti (66.).

Şiddetle puana ihtiyacı olan Paderborn da 2-0 öne geçtiği maçta bu üstünlüğünü koruyamadı ve Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. Pazar günü 15 bin kişinin tamamen doldurduğu stadyumda ev sahibi takımın gollerini Mario Vrancic (25.) ve Moritz Stoppelkamp (27.) atarken Bremen'e 1 puanı getiren golleri Davie Selke (45.) ve oyuna girdikten kısa süre sonra ilk sezon golünü atan Galatasaray’ın eski futbolcusu Izet Hajrovic (76.) kaydetti. Ev sahibi takım, Michael Heinloth 78’nci dakikada ikinci sarı kartını görünce kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Lige sezon başında yükselen Paderborn doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikte. 9’uncu Werder Bremen ise gözünü Avrupa Ligi’ne katılım sıralarına çevirdi.

Hannover, teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verdikten sonra Michael Frontzeck yönetiminde çıktığı ilk maçta da gülmedi ve sahasında Hoffenheim’a 2-1 mağlup oldu. Konuk takım henüz 1'inci dakikada ofsayt kokan bir pozisyonda Anthony Modeste ile öne geçti. Ev sahibi takım Lars Stindl’ın penaltı golüyle (24.) skoru eşitledi. Ancak bitime 7 dakika kala Hannover savunmasının dikkatsizliğinden faydalanan Sven Schipplock takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Hannover 14 maçtır kazanamıyor.

Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt’u 2-0 yenerek yeniden yükselişe geçti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang (24.) ve Shinji Kagawa (32.) kaydetti. Sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan sarı-siyahlılar böylece sekizinciliğe yükselerek Avrupa Ligi’ne katılım sırasına biraz daha yaklaştı.

Schalke’nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nden sonra Avrupa Ligi’ne katılma şansı da tehlikeye girdi. Mavi-beyazlılar Cuma günü karşılaştıkları 30’uncu haftanın açılış maçında Mainz’a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla Schalke’nin galibiyet hasreti altı haftaya çıktı. Mainz’a sahasında yaklaşık 9 yıl sonra Schalke karşısında galibiyet kazandıran golleri savunmacı Stefan Bell (28./31.) attı.

Bundesliga’da 31’inci haftanın programı

02 Mayıs Cumartesi, TSİ 16:30

Wolfsburg – Hamburg

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

Schalke – Stuttgart

Augsburg – Köln

Freiburg – Paderborn

Hoffenheim – Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen – Bayern Münih (TSİ 19:30)

03 Mayıs Pazar

Mainz – Hamburg (TSİ 16:30)

Hertha Berlin – Mönchengladbach (TSİ 18:30)