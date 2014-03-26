Şampiyon Bayern Münih



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 2013-2014 sezonunun şampiyonu Bayern Münih. 27'nci hafta maçında Hertha Berlin'e konuk olan lider Bayern Münih, rakibini sahasında 3-1 yenerek sezonun bitimine 7 hafta kala 24'üncü lig şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera ekibi bu başarısıyla yeni bir rekora imza attı. 51 yıllık Bundesliga tarihinde şampiyonluğu bu kadar erken garantileyen bir başka takım daha yok. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon bitime 6 hafta kala elde ettikleri şampiyonluğu bu sezon bir hafta daha erken elde ederek geliştirdiler. Bayern ekibi, başkentte kendisine yeten sonucu alınca, Borussia Dortmund – Schalke maçında alınan skorun şampiyonluk yarışına hiç bir etkisi olmadı.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda da rahat bir oyun sergileyen şampiyonluk rekortmeni henüz 6'ncı dakikada Toni Kroos'un golüyle öne geçti. 14'üncü dakikada Mario Götze farkı 2'ye çıkardı. Başkent ekibi Adrian Ramos'un penaltıdan attığı 16'ncı sezon golüyle farkı 1'e indirse de (66.) maçın skorunu oyuna sonradan giren Franck Ribery'nin golü belirledi (79.).

Geçen sezonun da şampiyonu olan Bayern Münih, Hertha Berlin maçıyla birlikte ligde üst üste 19'ncu galibiyetini alırken yenilmezlik serisini de 52 maça çıkardı. Bayernli futbolcular son düdükle birlikte sahada 24'üncü şampiyonluğu garantilemenin sevincini yaşadı.

Löw'den Guardiola'ya övgü

Son düdük sonrası Bayern Münih sportif direktörü Mathias Sammer “Her şeyden önce teknik direktörümüz ve takım tüm övgüleri hak ediyor. Geçen yılki başarılı sezonun ardından çok kararlı bir şekilde çalıştık ve şampiyonluğu bu kez geçen sezondan daha erken elde ettik. İnanılmaz bir konsantrasyon ve ivme yakaladık” diye konuştu. Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw de meslektaşı Pep Guardiola'nın başarısını överek “Takımı daha da ileri taşıdı. Hakimiyeti ve oyun anlayışıyla takıma damgasını vurdu” diye konuştu.

Dortmund'ta gol yok

Borussia Dortmund ile Schalke Ruhr derbisinde toplamda 144, Bundesliga'da 84'üncü randevuda karşı karşıya geldi. 77 bin 600 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki maçta ev sahibi takım özellikle ilk yarıda daha etkili olan taraftı. Sarı-siyahlılar sakatlığı nedeniyle dört hafta sonra ilk kez 11'de forma giyen Marco Reus ve Robert Lewandowski ile bulduğu fırsatları değerlendiremezken, Schalke kalecisi Ralf Fährmann da başarılı performansıyla rakip takıma gol izni vermedi. Puanını 52'ye yükselten Dortmund, Bayern'in 25 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Üçüncü Schalke'nin puanı 51.

Derby öncesi taraftarların olay çıkarabileceği ihtimali nedeniyle stad çevresinde üç bin polis ve stat için bin özel güvenlik görev yaptı. Ancak korkulan olmadı.

Lig sonuncusundan hayat belirtisi

Ligin son sırasında yer alan ve şiddetle puana ihtiyacı olan Eintracht Braunschweig haftanın sürpriz sonuçlarından birini aldı. Aşağı Saksonya ekibi, son haftaların formda ekibi Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Maça etkili başlayan ev sahibi takım, 18'nci dakikada Domi Kumpela ile 1-0 öne geçti. Ancak Mainz bu gole iki dakika sonra Nicolai Müller ile karşılık verdi (20.). Mücadeleyi bırakmayan Braunschweig bunun karşılığını ilk yarının uzatma dakikalarında Havard Nielsen'in golüyle aldı (45+3). Maçta son sözü yine günün başarılı ismi Kumbela söyledi ve şık golüyle Braunschweig'ın 3-1'lik galibiyetini ilan etti. (77.). Braunschweiglı taraftarlar bu galibiyetle ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.

Werder Bremen küme düşme korkusunu yeniden yaşamaya başladı. Bremen ekibi, mutlak 3 puan gözüyle baktığı sahasındaki maçta Wolfsburg'a 3-1 yenildi. Robin Dutt'un ekibi böylece dört gün içinde ikinci mağlubiyetini almış oldu. Maça kötü başlayan ev sahibi takım, Wolsfburglu Junior Malanda (2.) ve Ivan Perisic'in (10.) gollerine engel olamayarak şanssız bir şekilde ilk dakikalarda 2-0 geriye düştü. Dengeyi çabuk kuran Bremen, Sebastian Prödl ile farkı 1'e indirdi (16.). Ancak Robin Dutt'un takımı maçın kalan bölümünde mücadele adına sahaya çok az şey koydu. Karşılaşma da son sözü 18 metreden kaydettiği şık golle Maximilian Arnold söyledi (80.). Wolfsburg bu galibiyetle gözünü yeniden gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım sırasına çevirdi.

Düşme hattında zorlu maçlar

Çarşamba gününün (26 Mart) maçlarında kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren iki karşılaşma var. Puan cetvelinin doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikteki Nürnberg, 15'nci sıradaki Stuttgart'ı konuk edecek. 16'ncı Hamburg'un konuğu ise 14'üncü sıradaki Freiburg olacak.

Dördüncü sıradaki Bayer Leverkusen, zorlu Augsburg deplasmanında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Aksi bir sonuç alınması durumunda teknik direktör Sami Hyypiä'yı zor günler bekliyor olacak. Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt engelini kayıpsız geçerek üst sıralardaki yerini korumak isterken, Tayfun Korkut yönetimindeki Honnover 96, Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:00'da başlayacak.