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Spor

Samir Nasri, futboldan men ediliyor!

İspanyol gazetesi kararın 2 gün sonra açıklanacağını okurlarına duyurdu

25 Şubat 2018 16:06

Antalyaspor’la yollarını devre arası transfer döneminde ayıran Samir Nasri’ye doping soruşturmasından ceza geleceği iddia edildi. 

Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesi Marca açıkladı. La Liga takımlarından Las Palmas’a transfer olması beklenen futbolcunun UEFA’dan 1 yıllık men cezası aldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi. Marca’da yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri’nin Las Palmas’a da transferi iptal oldu.

Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez de Samir Nasri transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.

Vitamin enjekte ettirmişti

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles’ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri’yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.

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Samir NasriAntalyasporLas Palmasdopingmenfutboldan menvitamin1 yılLa LigaMarcaİspanya

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