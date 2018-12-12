Samet Aybaba'dan Fenerbahçe açıklaması

BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, öğrenciler ile buluşmasında futbol gündemini değerlendirerek, \"Ne zaman biz kendi evlatlarımızın bu işi yapacağına inanırız, onlara sarılırız ondan sonra bu başarılar gelir\" dedi. Aybaba, Fenerbahçe içinse \"Futbol adına Fenerbahçe\'nin ve Ali Koç\'un başarısız olmasını istemem\" yorumunu yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Öğrencilere \"Çok çalışacaksınız. Hayat çok zor. Özverili olacaksınız. Vatansever olacaksınız. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenecekseniz ve onları doğru uygulayacaksınız” diyen Aybaba, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

YERLİ OYUNCU VURGUSU

Ülke futbolunun tamamen yabancılardan oluştuğunu dile getiren \"Doğru planlamadığımız sürece bir şey olma durumumuz, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde bizim final oynama ihtimalimiz çok düşük. Ne zaman biz kendi evlatlarımızın bu işi yapacağına inanırız, onlara sarılırız ondan sonra bu başarılar gelir. Bir kez ülkemizin takımlardan Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu. Kadrosunda 8-9 tane oyuncusu yerliydi. Olmuş bir şeyin üzerinden gitmek lazım. Ama biz bunu başaramıyoruz\" şeklinde eleştiriler getirdi.

3 SENE İSTEDİ

Bursaspor\'un son sezonlarda kötü bir süreçten geçtiğine işaret eden Aybaba, \"Keşke daha yukarılarda kalabilseydi. Genç arkadaşlarımızı adapte etmek anlamında transferlerle ilgili doğruları yüzde 100 yapma anlamında sorunlarımız var. Bunları gerçekleştirdiğimizde 3 sene içerisinde veya sonrasında bu takım şampiyonluk potasına girer diye düşünüyoruz\" dedi. Kendilerinin zamanında en büyük özelliğin takımdaşlık olduğunun altını çizen \"Biz kenetlenmiş bir aileydik. Şimdi gittikçe uzaklaştık. Milli takım ülke dışındaki Türk çocuklarından oluşuyor. Çoğu Türkçe bilmiyor. Bu kadar milliyetçi, vatanını seven, milli ve manevi duyguları çok yüksek bir toplumun soyunma odasında bayrak olmazsa olur mu\" yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ\'UN BAŞARISIZ OLMASINI İSTEMEM

Spor Toto Süper Lig\'de zor günler yaşayan Fenerbahçe\'nin gidişatına ilişkin gelen bir soruyu ise Aybaba, \"Fenerbahçe ülkemizin çok önemli takımlarından bir tanesi. Böyle bir kriz yaşamasını istemeyiz. Futbol ekonomisi çok önemli. Bu ekonomideki en önemli rollerden bir tanesi Ali Koç olacak diye düşünüyorum. Bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Başarılı bir iş adamı ama futbol başka bir iş. O sebeple keşke bu konuları biraz daha fazla istişare etseydi, çeşitli yerlerden bilgi alıp, yorum yapsaydı. Ama ben, futbol adına Fenerbahçe\'nin ve Ali Koç\'un başarısız olmasını istemem\" şeklinde cevapladı.

Daha sonra organizasyona katıldığı için Aybaba’ya teşekkür eden okul müdürü Ayla Okumuş, Teknik Direktör Samet Aybaba’ya plaket takdim etti.

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