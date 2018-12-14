T24 LogoT24 Logo
Spor

Samet Aybaba'dan Bucaspor'a jest

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı verip devre arasında transfer yasağını kaldırmak için 28 eski futbolcusu ve teknik adamlarla anlaşma zemini arayan Bucaspor'un hala Bursaspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile el sıkı

14 Aralık 2018 15:43

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma savaşı verip devre arasında transfer yasağını kaldırmak için 28 eski futbolcusu ve teknik adamlarla anlaşma zemini arayan Bucaspor\'un hala Bursaspor\'u çalıştıran Samet Aybaba ile el sıkıştığı öğrenildi. 
İzmir temsilcisini, Süper Lig döneminde 2010-11 sezonunun ikinci yarısında çalıştıran tecrübeli teknik adamın faizler hariç kulüpten yaklaşık 300 bin TL alacaklı olduğu kaydedildi. Yapılan görüşmelerde Aybaba\'nın fedakarlıkta bulunacağını ve Bucaspor\'un önünü açacağını söylediği ifade edildi. 
Yönetimin ayrıca eski oyuncular Mehmet Sak, İrfan Başaran ve Emre Şahin\'le de muvafakat verme konusunda kesin olarak anlaştığı bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLigGrupBucasporBursasporSamet AybabaSüper LigTLYapılanAybabaMehmet SakBaşaranEmre
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24