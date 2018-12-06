Samet Aybaba: "Takım olduk"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son haftalardaki yükselişini \"Takım olduk\" sözleriyle ifade ederken, hafta sonu karşılaşacakları Antalyaspor\'un da iyi bir takım olduğunu belirterek, \" Taraftarımızın desteğiyle iyi futbol, keyifli futbol oynayarak üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında sahasında Antalyaspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, sabah saatlerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Aybaba, \"Üst üste ikinci galibiyetimiz oldu. Bir şeyler daha iyi gitmeye başladı, oyuncularımız daha iyi anlıyorlar, daha iyi yansıtıyorlar. Taraftarımız daha çok inanmaya başladı. Geliyorlar, coşku veriyorlar. Bursa futbol şehri, kazanmak burada çok daha keyifli\" dedi.

\"ANTALYASPOR\'UN KALİTELİ OYUNCULARI VAR\"

Antalyaspor\'un da iyi bir takım olduğunu belirten deneyimli teknik adam, \"Ligin üst sıralarında, sezon başladığından beri çıkış halinde. Kaliteli oyuncuları var ve iyi yönetiliyor. Hazırlanıyoruz. Kaliteli oyuncularıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız da istekli çalışıyorlar. Havalar da soğudu, çalışmamız hızlandı. Taraftarımızın desteğiyle iyi futbol, keyifli futbol oynayarak üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu kalan son 2 haftaya da yaymak ana düşüncemiz\" diye konuştu.

\"DEĞİŞİME GİDECEĞİZ\"

Uzun süredir takımdan ayrı kalan sakat oyuncular Diafra Sakho, Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu\'nun durumu hakkında konuşan ve devre arası kampına altyapıdan birkaç oyuncuyu daha dahil edeceğini belirten Aybaba, \"Onları ilk yarı sonuna kadar kullanamayacağız ama ikinci yarı bakacağız. Oyuncularla ilgili bazı değişimler de olacak. Bu bir iş, verime ve oyuncunun düşüncelerine bakıyoruz. Kulübün bütçesine bakıyoruz, bir planlama yapıyoruz ve bu planlamanın en doğru olması için de elimizden gelen her şeyi düşünüyoruz. Tabii ki takıma katkısı olmayan bazı arkadaşlarımız gidecek, katkısı olanlarla devam edecek. Değişime gideceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA DA GELİŞECEĞİZ\"

Sezonun geride kalan diliminde ilk 7 ve son 7 haftalık performansların sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, \"17 tane yeni oyuncumuz var, daha yemek yerken bile biliyorsunuz insan nereye oturacağını bilmiyor ancak 15-20 gün sonra adapte olunuyor. Arkadaşlarımızın hepsi bir yerlerden geldi, yeni bir takım oluştu. Bir sürü olumsuzluklar var oyuncuların üzerinde, böyle bir futbol şehrine gelmiş bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Toparlamaya çalışma adı bile burada zor biliyorsunuz. Onun için bunları normal karşılamak lazım. Oyuncularımızın bazıları yeni adapte olmaya başladı, bazıları yeni nerede olduğunun farkına varmaya başladı. Genç oyuncularımız da bir şeyleri atlatmaya çalışıyor kolay değil arada sallanıyorlar doğal olarak. Daha oyuncu kalite ve kriterleri yerine oturmadı. O yüzden bence geliştikçe süre uzadıkça bir şeyler de doğru gittikçe tabii ki daha da gelişeceğiz\" şeklinde konuştu.

BASKIDAN YANA ŞİKAYET YOK

Bursa\'da insanların futbol ile yaşadığını belirten tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçının da kazanılması halinde şehirde Avrupa kupalarına katılma heyecanının olacağının işaret edilmesi üzerine, \"Böyle bir futbol şehrinde olmak keyifli bence. Keşke hep futbol konuşulsa, bundan mutluyum şikayetim yok. Oyuncularımın da bundan şikayeti yok. Tabii biz de kazandıkça bakıyoruz acaba neyi geliştirirsek nerede olabiliriz, nasıl bitirebiliriz diye. Biz de bunları düşünüyoruz. Sıkıntı yok her şey iyi, arkadaşlarımızın düşünceleri ve keyifleri iyi. Biz takım olduk. Dün altyapıya gittim, Çağatay Yılmaz, altyapıya büyük bir televizyon almış, inanılmaz duygulandım. Salonda Çağatay\'ın televizyonu olacak dediler. Takım olma özelliği ile ilgili bana göre çok önemli örneklerden birisi, aferin\" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde yağmur altında çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı devam eden Diafra Sakho, Abdullahi Shehu ve parmağında sorun yaşayan Ataberk Dadakdeniz katılmadı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aybaba\'nın açıklamalar

-Antrenmandan detaylar

