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Spor

Samet Aybaba, 3 oyuncudan vazgeçmedi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ertuğrul Ersoy, Aytaç Kara ve Barış Yardımcı'ya tüm maçlarda tam süre tanıdı

08 Eylül 2018 16:42

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ertuğrul Ersoy, Aytaç Kara ve Barış Yardımcı\'ya tüm maçlarda tam süre tanıdı.
Spor Toto Süper Lig\'de ilk 4 hafta geride kalırken, Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, bazı isimlerden vazgeçmedi. Yeşil-beyazlı ekibin maçlarında deneyimli çalıştırıcı 3 isme tam süre verdi. Harun Tekin\'in takımdan ayrılışının ardından henüz 21 yaşında kaptanlık pazubandını takan savunmacı Ertuğrul Ersoy, yeni transferlerden orta alan oyuncusu Aytaç Kara ve bir diğer savunmacı Barış Yardımcı, 4 lig maçının tamamında sahada kaldı.
SAIVET DE GÖZDESİ
Bu 3 oyuncu dışında Allano Lima ve Furkan Soyalp de ilk 4 lig maçının tamamında kendilerine ilk 11\'de şans buldu. Lisansının çıkmasının ardından ilk kez Atiker Konyaspor deplasmanında boy gösteren Henri Saivet de, Beşiktaş mücadelesi ile birlikte son iki maçta da tam süre alarak Aybaba\'nın orta alandaki tercihi oldu. Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki Burak Kapacak\'a da 3 maçta forma şansı verdi.

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