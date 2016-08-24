Şam'dan operasyona kınama



Suriye hükümeti, IŞİD'i temizleme amacıyla Türkiye'nin başlattığı sınırötesi operasyonu kınadı. Operasyonun amacının terörle mücadele olmadığını savunan Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği ile zırhlı araçlar ve tanklarla Suriye sınırını geçmesinin egemenlik haklarının ihlali olduğunu savundu.

Bakanlık, terörle mücadelenin sadece Suriye hükümetinin ve ordusunun onayı ile başarıya ulaşabileceğini kaydetti.

Suriye'ye bu sabah "Fırat Kalkanı" adıyla askeri bir operasyon başlatan Ankara, amaçlarının IŞİD'i temizlemek olduğunu belirtmişti.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Operasyonla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu operasyonun IŞİD'in Türkiye sınırından temizlenmesini amaçladığını belirterek operasyonun ABD ile planlandığını kaydetti.

Ayrıca PKK ile YPG'nin birlikte hareket ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, YPG unsurlarının da bir an önce Fırat'ın doğusuna geçmesi gerektiğini söyledi. YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim amacımız bataklıktaki sivri sinekler değil bataklığı kurutmaktır" dedi. Bakan, "Terör örgütlerinin hepsine karşı faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde sözlerini sürdürdü.