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Dünya
Deutsche Welle

Şam'da intihar saldırısı: 8 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, iki ayrı saldırıyı da önlediklerini açıkladı.

02 Temmuz 2017 15:23

Şam intihar saldırısı ile sarsıldı. Şam'ın merkezinde yer alan Tahrir Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri tarafından çevrelendiği sırada üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren saldırgan, 13 kişiyi de yaraladı.

İntihar eylemi, Mart ayından bu yana Şam'da düzenlenen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Şam'daki güvenlik güçleri bu sabah kentin iki farklı noktasında da alarma geçti. Saldırı hazırlığındaki bomba yüklü iki aracın, kontrollü bir şekilde patlatıldığı açıklandı.

Etkisiz hale getirilen eylemcilerin, bayram tatili dönüşü yoğunluğun olduğu noktaları hedef almak istediği belirtildi.

Suriye güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıldan bu yana Şam'ın merkezinde ve kırsalında tamamen kontrolü sağlamak için yoğun bir operasyon düzenliyor.

Sadece Şam'ın doğusundaki Cobar ve Ayn Tarma'da muhaliflerle çatışmalar sürüyor.

Suriye'de 6 yıldır süren iç savaşta Esad Yönetimi'nin kalesi olmayı sürdüren Şam'da Mart ayında iki büyük saldırı gerçekleşmişti.

Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen intihar saldırısı sonucu 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

O dönem El Nusra adını kullanan Fetih el Şam örgütünün Irak'tan Şii hacıları hedef aldığı saldırıda ise 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/AFP/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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