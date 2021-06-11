Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansı ile bekleneni veremeyen Samatta'ya Genk talip oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, bekleneni veremeyince gözden düşmüştü.

Tanzanyalı oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye Belçika'dan bir teklif geldi. Voetbal 24'ün haberine göre Belçika ekibi Genk, Samatta'ya talip oldu.

Genk'in bu transfer için Fenerbahçe'ye para artı Joseph Paintsil'i önerdiği iddia edildi. Paintsil, kiralık olarak formasını giydiği Ankaragücü'nde 11 gol attı.