Samatta, eski takımına dönebilir!

Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde Ally Samatta'nın transfer listelerinde olduğunu söyledi.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'e konuşan De Conde, takımın gol kralı Paul Onuachu'nun ayrılma olasılığında Samatta'nın ilgilendikleri bir isim olduğunu belirterek, "Samatta kesinlikle listemizde. Onuachu ayrılırsa alışılmışın dışında bir Genk transferi yapacağız" diye konuştu.

Haberde, Fenerbahçe’nin Samatta için 6 milyon euro istediği, Genk’in ise 4 milyon euro seviyesine çıkabileceği yazıldı.

Mbwana Samatta 2019-2020 sezonunda Genk’ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olmuştu. Tanzanyalı forvet sezon başında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.