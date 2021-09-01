Samatta, Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına resmen transfer oldu. Antwerp kulübü, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına gitti. Antwerp kulübü, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Transfer dönemi kapanmadan Antwerp'e geçen Samatta, daha önce Genk takımı ile Belçika'da çok başarılı olmuş daha sonra Premie Lig'e gitmişti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp'in kadrosunda eski Fenerbahçeli Michael Frey de yer alıyor.