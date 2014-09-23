Samaras’tan olumlu mesajlar



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile bir araya geldi. Samaras, ülkesinin İrlanda ve Portekiz'den sonra AB ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurtarma programından ayrılan üçüncü ülke olmayı umut ediyor.

Merkel, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ekonomik durumuna ilişkin gelen olumlu sinyallerin sevindirici olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın yakında büyümenin eşiğine ulaşılabileceğini belirten Merkel, ülkenin farklı alanlarda başarılar kaydettiğini söyledi.

Merkel, Yunanistan'ın ekonomisinin yeniden canlandığı yönünde sinyallere işaret ederek, bunun yapısal reformlar sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Samaras ise ülkesinin büyüme yolunda olduğunu belirterek, "Yunanistan birçok zor hedefi yerine getirdi. Hedeflediğinden iki yıl önce bunu başardı. Aslında nisan 2016'da bunu yapması beklenirken, nisan 2014'te bu başarıldı" ifadelerini kullandı.

Samaras, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte durgunluktan çıkacağını da vurguladı.