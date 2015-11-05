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Samanyolu TV, dizi ve program çekimlerini durdurdu!

Kanal yetkilisi: Konjonktür gereği çekimlere 15 gün ara verildi. Önümüzü görmek istiyoruz...

05 Kasım 2015 12:12

Gülen cemaatine yakın yayın organı Samanyolu TV, muhalif medya gruplarına kayyum atanmasının yarattığı tedirginlik ve hedef gösterilmesi nedeniyle tüm sezon dizileri ve programlarının çekimlerini durdurdu. Cumhuiyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre, bir süredir ilan ve reklam almakta sıkıntı yaşadığı belirtilen kanal yönetiminin dizi ve program çalışanlarına bir hafta süreyle izin verdiği öğrenildi.

T24'ün ulaştığı kanal yetkilisi, "Konjonktür gereği çekimlere 15 gün ara verildi. Stokta bulunan dizi ve programları yayınlayacağız bu süreçte. Önümüzü görmek istiyoruz. Ne olacak ne bitecek ona göre devam edilecek" dedi.

Star yazarı Cem Küçükseçim öncesi kayyum atanması ile İpek Medya Grubu’na el konulmasının ardından çok yakında Zaman gazetesi ile Samanyolu TV’ye de kayyum atanacağını iddia etmişti.

Cem Küçük, 1 Kasım seçiminin ertesinde Kanal 24'te yayınlanan "Gündeme Bakış" programında şunları söylemişti:

“Samanyolu ve Zaman’a artık geçmiş olsun. Bunlar yakında kayyuma geçerler. Buradan ilan ediyorum. Orada çalışan arkadaşlar artık direnir mi, yeni bir iş mi bulur, bilmiyorum. Artık son günleri."

Samanyolu TV’de yayınlanan diziler arasında “Küçük Gelin”, “Sırlar Dünyası”, “İki Dünya Arasında”, “Sungurlar”, “Çınarın Gölgesinde”, “Hekimoğlu”, “Ana Yüreği”, “Bizim Aile”, “Farklı Boyut”, “Ritmini Arayan Kalpler”, “İyi Seyirler Tv”, “Doğruluk Ekseni”, “Aile Mahkemesi”, “Farklı Desenler”, “Yusuf Yüzlü”, “Hıyanet Sarmalı” yer alıyor.

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