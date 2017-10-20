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Samandağ’da karakola taciz ateşi (2)

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı

20 Ekim 2017 02:02

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI
Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.
Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi. 

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