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Saman yüklü traktör böyle yandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde, hareket halindeki traktörün saman ve hayvan yemi yüklü iki römorku bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu

21 Ekim 2017 19:46

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde, hareket halindeki traktörün saman ve hayvan yemi yüklü iki römorku bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu.
Olay, Karacabey İlçesi Bayramdere Yolu\'nda meydana geldi. Tevfk Y. yönetimindeki traktörün  arkasına bağlı hayvan yemi ve saman yüklü iki romokta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede traktöre de sıçradı. Sürücü kaçarak kurtulurken, yangında römorklar ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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