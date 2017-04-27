Şam Uluslararası Havalimanı’nda patlama

Patlamanın Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında Tahran'dan düzenli olarak ticari ve askeri kargo uçaklarıyla silah gönderilen bir merkezde meydana geldiği belirtiliyor. Suriyeli isyancılardan ve istihbarat kaynaklarından aktarılan bilgiler, Lübnanlı Hizbullah grubuna silah tedariki yapılan merkezin İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğuna işaret ediyor.

İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz resmi temaslar için bulunduğu ABD'de İsrail Ordu Radyosu'na konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Israel Katz "Suriye'deki olayın, İran'ın Suriye üzerinden Hizbullah'a gelişmiş silah kaçakçılığı yapmasını engellemeye yönelik İsrail politikasıyla uyum içinde olduğunu doğrulayabilirim. Elbette ayrıntılı olarak bunun üzerinde durmak istemiyorum" diye konuştu. İstihbarat Bakanı Katz "Hizbullah'a gelişmiş silah transferi niyeti olduğuna işaret eden istihbarat alır almaz harekete geçeceğimizi Başbakan (Benyamin Netanyahu) söylemişti” dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Reuters'in haberine göre Şam'da faaliyet gösteren isyancılar başkentin doğu tarafındaki havalimanında beş saldırının düzenlendiğini ve saldırıda İran destekli milislerin cephaneliğinin vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah yanlısı El Manar televizyonu da patlamanın bir depo ve yakıt tanklarında meydana geldiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Haberde patlamanın muhtemelen İsrail'in düzenlediği bir saldırının sonucu olduğu belirtildi.

İsrail yetkilileri daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Hizbullah birliklerine silah gönderilmesinin kendileri açısından "kırmızıçizgi” olduğunu açıklamış ve bunun hava saldırısı ya da top atışlarıyla karşılık bulacağını duyurmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/EC/BK