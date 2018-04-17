Şam rejimi: KSYÖ uzmanları Duma'da

Suriye resmi haber ajansı SANA, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) heyetinin kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kentine girdiğini duyurdu.

Batılı devletler, başkent Şam yakınlarındaki kentte 7 Nisan'da gerçekleştirildiği öne sürülen ve en az 40 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. ABD, İngiltere ve Fransa saldırıya tepki olarak Cumartesi günü Suriye rejimine ait çeşitli askeri tesislere ortak füze saldırısı düzenlemişti.

Fransa ile Rusya arasında "karartma" atışması

KSYÖ uzman heyeti, Batılı güçlerin operasyon düzenlediği gün Şam'a ulaşmış ancak heyetin Duma'ya girişine izin verilmemişti. Fransa ve ABD saldırının düzenlendiği bölgede yapılacak incelemeye delillerin karartılmış olabileceği gerekçesiyle şüpheyle yaklaşıyor. ABD'nin KSYÖ Daimi Temsilcisi Ken Ward, Pazratesi günü Rusların çoktan bölgeyi ziyaret ettiğini ve delillerle "oynanmış olabileceğini" söylemişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da bugün "Tümüyle Rus ve Suriye ordularının kontrolünde olan bölgedeki delil ve temel unsurların kaybedilmiş olması son derece muhtemel" açıklaması yaptı.

Fransa'nın bu açıklamasına Rus Dışişleri'nden tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Fransa Dışişleri Bakanlığının neden KSYÖ adına konuştuğu belli değil. Eğer müfettişler sorunla karşılaşacak olurlarsa konuyla ilgili açıklama yapacaklardır" dedi. Suçlamayı "son derece şaşırtıcı" olarak tanımlayan Zakharova, Rusya'nın uzmanların yapacağı incelemeyi desteklediğini belirtti.

Zakharova, "Suriye'nin gayrimeşru şekilde bombalanmasına katılan Batılı ülkeleri kamuoyunu manipüle etmekten ve uluslararası örgütlerin işlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Macron: Onur meselesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ortak operasyonla gösterilen tepkinin bir "onur" meselesi olduğunu belirterek herhangi bir sorunu çözüme kavuşturmadığını söyledi.

"Üç ülke müdahil oldu ve dürüst olmak gerekirse bu, uluslararası toplumun onuru içindi" diyen Macron, "Bu saldırılar herhangi bir sorunu çözüme kavuşturmuyor ama önemli olduklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Macron, Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşar Esad'a 2001 yılında verilen prestijli Fransız Legion d'Honneur nişanının da geri alınması için resmi sürecin başlatıldığını söyledi.

AFP,rtr/EC,CÖ

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