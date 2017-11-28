Şam heyeti Cenevre'ye yarın gidecek

Cenevre'deki barış görüşmelerine temsilci gönderip göndermeyeceği son ana kadar netleşmeyen Suriye hükümeti, bu konudaki belirsizlikleri gideren bir açıklama yaptı.

Associated Press'in haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, muhalefetle rejim arasında doğrudan görüşmelerin yapılacağı Cenevre'deki müzakerelere hükümeti temsil eden bir heyet gönderileceğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, söz konusu heyetin, BM arabuluculuğunda sekizincisi gerçekleşen Cenevre görüşmelerine Çarşamba günü öğleden sonra katılacağını belirtti. Yetkili, heyete Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin başkanlık edeceğini sözlerine ekledi.

Muhalifler Cenevre'de

Suriye muhalefetini temsil eden heyet, bugün başlaması beklenen görüşmeler için hali hazırda Cenevre'ye ulaştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura hafta başında yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin Cenevre görüşmelerine katılacağını teyit etmediğini ancak ‘yakında Şam'dan haber almayı umduklarını' söylemişti.

Rejimi temsil eden heyetin Cenevre'deki görüşmeler için Şam'dan ayrılmaması ise spekülasyonları beraberinde getirmişti.

Esad çıkmazı

Suriye gazetesi El Vatan, muhalif grupların Beşar Esad'ın devlet başkanlığından ayrılması konusundaki ısrarından vazgeçmemesi nedeniyle rejim heyetinin bugün başlaması öngörülen görüşmeler için Cenevre'ye hareket etmediğini bildirmişti.

Muhalefetin heyet başkanı Nasır Hariri, Cenevre görüşmelerinde Esad'ın devlet başkanlığından istifasının kararlaştırılmasını amaçladıklarını açıkladı. Suriye yönetimi bu açıklamayla ilgili yorum yapmadı.

Esad ve müttefiklerinin mutlak askeri zafere odaklanması ve muhalefetin de Esad'sız Suriye talebinden geri adım atmaması nedeniyle Cenevre görüşmelerinde ilerleme sağlanması beklenmiyor.

DW/Reuters/AP,AG/CÖ

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