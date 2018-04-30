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Kültür-Sanat

Salut Salon Quartet Mersin'i salladı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı

30 Nisan 2018 02:08

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Mersin Kültür Merkezi\'nde hayranları ile buluşan dünyanın en popüler müzik topluluklarından Salut Salon Quartet, enerjisi ve sahne performansı ile izleyiciden tam not aldı. Angelica Bachman, Olga Shkrygunova, Meta Hüper ve Romy Katja\'dan oluşan topluluk, keman, piyano ve çello ile dinleyecilere müzik şöleni yaşattı. Yaylı quartetlerin harlemi olarak değerlendirilen topluluk konserdeki repertuarında, klasik ve geleneksel müzikler, film müzikleri, tango ve pop müziklere de yer verdi. Enstrüman ve kukla şovlarını da içeren bir dizi sahne performansı sergileyen topluluk, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Chansons, Marilyn Monroe ve Herbert Grönemeyer şarkılarını, Erich Fried\'in aşk şiirlerini, Prokofiev, Piazzolla, Bach, Vivaldi ve Rachmanninov\'dan oluşan bir repertuvarı seslendiren topluluk, enerjisi ile izleyiciyi büyüledi. Oda müziği dörtlüsü olarak iki kemancı, bir çellist ve bir piyanist olarak Hamburg\'ta kurulan ve ünü ülke sınırlarına ulaşan Salut Salon Quartet, izleyenlerine aşk şarkılarıyla birlikte klasik müzik eserlerinden de seçkin bir repertuar sundu. Kanun için derlenen Liber tango eserinde sanatçılara eşlik eden Ahmet Baran da izleyiciden tam not aldı. Mizah ve klasik müziğin aynı sahnede buluştuğu hayranlık uyandıran bir performansla izleyici karşısına çıkan sanatçılar, yaklaşık 2 saat süren performanslarının ardından sahneden alkış yağmuru eşliğinde ayrıldı.

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