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Salihli'de en güzel güvercin yarışması

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Klasik Hünkari' ve 'Manisa Azmanı' cinsi güvercin güzellik yarışmasında 150 güvercin yarıştı

19 Şubat 2018 21:10

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Klasik Hünkari\' ve \'Manisa Azmanı\' cinsi güvercin güzellik yarışmasında 150 güvercin yarıştı.
Manisa\'ya özgü güvercin çeşitleri olan Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari cinsi güvercinler için Salihli Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu\'nda gerçekleştirilen güzellik yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir\'den getirilen 150 güvercin, 12 farklı kategoride yarıştı. Güvercin sahipleri büyük heyecan yaşadı. Dereceye giren güvercinlerin sahipleri kupa ve madalya ile ödüllendirildi.
4. Klasik Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması Komitesi adına konuşan Serkan Gündüz, \'Manisa Azmanı\' ve \'Klasik Hünkari\' çeşidi güvercinlerin Osmanlı döneminde padişahlar tarafından yetiştirildiğini belirtip, \"Manisa\'ya özgü olan bu güvercinlerimizin çoğalmasını sağlamak için geleneksek olarak güzellik yarışması düzenliyoruz. Amacımız, güvercinlerin kendi memleketinde çoğalması, değer verilmesi ve besleyen kişilere kupa vererek onları onurlandırmak\" dedi.
Yarışmada Manisa Azmanı kategorisinde birinci olan İsa Canbuldu, 25 yıldır güvercin beslediğini söyledi. Canbuldu, Manisa\'ya özgü olan bu güvercinlerin hakettiği değeri görebilmesi için bu tür yarışmaların önemli olduğunu da kaydetti.

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