Salihli Belediyespor'da Bircan takımda kaldı

Emre SAÇLI / SALİHLİ, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi takımlarından Salihli Belediyespor, iç transferde pasör çaprazı Burcu Bircan Evin ile sözleşme yeniledi. Yeşil beyazlı formayı bu yıl da giyecek olmanın onurunu ve gururunu yaşayacağını belirten 29 yaşındaki voleybolcu, \"Üç sezon önce Salihli Belediyespor olarak bir destan yazmıştık. Şimdi bir şampiyonluk daha yaşayıp, yeni bir destan yazmak istiyorum\" dedi. İmza töreninde yöneticiler Orçun Semizler ve Mehmet Gürsel de katıldı. Salihli Belediyespor dış transferde ise libero Çerağ Düzeltir ve pasör çaprazı Şerife Acar\'ı kadrosuna katmıştı.

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