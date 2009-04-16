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Salih Neftçi vefa etti

Star gazetesi yazarı, Türkiye'nin uluslararası isimlerinden ekonomist Salih Neftçi, kanser tedavisi gördüğü Cenevre'de vefat etti.

16 Nisan 2009 03:00

Ekonomist ve Star Gazetesi yazarı Salih Neftçi, 62 yaşında hayatını yitirdi. Neftçi, önceki gece (14 Nisan 2009), yaşadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Salih Neftçi'nin, ailesinin isteği üzerine Cenevre'de bugün (16 Nisan 2009) toprağa verileceği öğrenildi.

Son olarak Star Gazetesinde günlük yazılar yazan Neftçi, ayrıca Çin Merkez Bankası, Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışışleri Bakanlığı gibi birçok uluslararası kuruluşta danışmanlık ve çeşitli görevler üstlenmişti.

Kimdir?

Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Ekonomi mezunu olan Salih Neftçi, doktorasını Minnesota Üniversitesi'nde yaptı, George Washington ve Columbia Üniversitelerinde dersler verdi.

ABD üniversitelerinin birçoğunda, Neftçi'nin "An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives" kitabı, ders kitabı olarak okutuldu.

Cenevre'deki FAME Certificate finansal aktif yönetimi sertifika programın başındı bulunan Neftçi, Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Salih Neftçi, aktif fiyatlandırması metotları, finansal türev matematiği, gelişmekte olan piyasalar aktif ttare stratejileri ve gelişmiş risk yönetimi konularında dersler verdi. Hürriyet, Vatan Gazetelerinde yazan Neftçi, en son Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

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