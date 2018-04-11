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Kültür-Sanat

Salih Kalyon, Bodrum'da öğrencilerle buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, özel bir okulda düzenlenen söyleşiye katıldı

11 Nisan 2018 17:55

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, özel bir okulda düzenlenen söyleşiye katıldı. Kalyon, okulun bahçesine zeytin fidanı da dikti.
Bodrum ilçesindeki bir özel okul, Tiyatro Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, programa konuşmacı olarak katıldı, öğrencilerle söyleşi yaptı. Öğrenciler, Kalyon\'un mesleki yaşamı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu üzerine merak ettiklerini sordu. Kalyon, 2 yaşlarında yaptığı taklitle ilgili bir anısını paylaşmasının ardından, okul yıllarında tiyatro koluna girdiğini ve müsamerelerde hep görev aldığını, tiyatro ve sanattan hiç kopamadığını anlattı. Kalyon, insanları güldürmenin çok keyifli olduğunu ve bundan da zevk aldığını belirterek, bu işi kendisine meslek seçtiğini söyledi.
Kalyon, meslek ve bilim dünyasında sır diye bir şey olmadığını belirterek, \"Tarihte Doğu kültüründe usta-çırak ilişkisi vardır. Ama mesleği öğretmezler, çırak olan kendisi bir şekilde öğrenmeye çalışırdı. Çünkü ustalar öğretmezdi. Bir mesleği, bir insan öğrenmek istiyorsa mutlaka öğrenir. Bana öğretmediler, fırsat vermediler, hakkımı yediler değil. Öyle bir şey yok. Çalışan kazanır. Önce kendinize sormanız, dürüst olmanız gerekir. Ben bu mesleği istiyor muyum? Niye seviyorum? Gerçekten seviyorsanız sonrasında da çok çalışmak gerekir. Batı bu nedenle ilerliyor. Bizim gibi işini Allah\'a bağlayan ülkeler ilerleyemiyor\" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından Salih Kalyon öğrencilerle birlikte okulun bahçesine zeytin fidanı dikti.

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