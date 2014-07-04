'Salgın aylarca sürebilir'



Gana'nın başkenti Akra'da yapılan ve 11 Batılı ülkenin sağlık bakanlarının katıldığı iki günlük toplantının ardından konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcisi Keiji Fukuda salgının daha ne kadar yayılacağının kestirilemediğini ancak aylar süren bir salgınla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Marie Christine Ferir de salgının kontrol altına alınmasının haftalar hatta aylar sürebileceğine işaret etti.

İlk kez 1976 yılında Zaire'de bir kişide tespit edilen virüs bu yılbaşında Batı Afrika'da yayılmaya başlamıştı. O tarihten bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yüzlerce kişi ebola nedeniyle hayatını kaybetti.

100 vakadan 90'ında ölümle sonuçlanan ebolanın henüz tedavisi bulunmuyor.

Sağlık personellinin yaşadığı en büyük sıkıntı ise, hasta yakınlarının hastalığa yakalananları yetkililere bildirmekten çekinmesi ve ölülerini saklaması. Ayrıca ölülerin yıkanması ve ölülerle öperek vedalaşılması gibi geleneklerin de hastalığın hasta yakınları arasında hızla yayılmasına neden olduğu ifade ediliyor.