Salah Abdeslam: Terörün kuryesi



Ekim 2015 – Abdeslam üç kişiyi Ulm'den Brüksel'e getiriyor

Ekim ayı başında üç adam 27 yaşındaki Abdeslam'ın arabasına biniyor. Alman makamları üç kişinin Brüksel'e götürüldüğünden emin olunduğunu bildiriyor. Medya, güvenlik makamlarına dayanarak yayınladığı haberde, yolculardan birinin, Zaventem havalimanındaki güvenlik kamerasına yakalanan, Avrupa'nın en çok aranan zanlısı ‘üçüncü adam' olduğunu duyurdu.

‘Şapkalı üçüncü adam'ın kimliğine dair çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Eylül ayında Avrupa'ya gelen 28 yaşındaki Suriyeli Naim el-Hamed'in adı geçiyor. İkinci yolcunun Fas asıllı Belçika vatandaşı Yoni Patric Mayne olduğu söyleniyor. Salah Abdeslam daha önce de Suriye'den dönen terör zanlılarını arabasına aldığı için, ‘üçüncü adamı' da onun Belçika'ya getirmiş olabileceği belirtiliyor.

Eylül 2015 – Abdeslam IŞİD militanlarını Macaristan'dan Belçika'ya kaçırıyor

Abdeslam bir ay önce de başka bir teröristi taşıyor. Eylül ayı başlarında Najim Laachraoui ile Budapeşte'den ayrılıyor. Najim Laachraoui 22 Mart'ta İbrahim el Bakraoui ile birlikte Brüksel havalimanında üzerindeki bombayı patlatarak en az 15 kişiyi öldürüyor.

Abdeslam'ın arabasında Mohamed Belkaid'in de bulunduğu Belçika emniyetince doğrulanıyor. Belkaid, Paris saldırılarının planlayıcıları arasında yer alıyor. Abdeslam'ın arabasındaki ikilinin Suriye'de IŞİD için savaştığı gizli servislerce saptanmıştı.

Üç kişiyi taşıyan araç Macaristan'dan Avusturya'ya geçiyor. Sınırdan geçtikten sonra polis pasaportlarını kontrol ediyor. Belçika makamları, Abdeslam gerçek kimliğiyle kontrolden geçerken, arabadaki diğer iki kişinin sahte Belçika pasaportu taşıdığını saptıyor. Schengen enformasyon sisteminde tehlikeli olduklarına dair kayıt bulunmuyor. Avrupa'da bütün bilgiler toplanıp paylaşılsa, belki de Avusturya polisi bu üçlüyü durdurur ve bombalı saldırılar önlenebilirdi. Laachraoui ve Belkaid Yunanistan üzerinden Balkan rotasını izleyip Budapeşte'ye gelmişti. Üçlü Bavyera eyaletindeki Kitzingen'de mola vermişti. Abdeslam yine kontrolleri atlatmış, Paris saldırılarından sonra da izini kaybettirmişti.

Kasım 2015 – Abdeslam Fransa'dan Belçika'ya kaçıyor

Salah Abdeslam 13 Kasım 2015'te Paris'teki stadyumun önünde kendini havaya uçurmaktan son anda caydıktan sonra kiraladığı otomobili teslim edip üzerindeki bomba yüklü kemeri yok ediyor. Bu sırada 10 suç ortağından 7'si ölmüş bulunuyor. Teröristlerin azmettiricisi ve Abdeslam'ın arkadaşı Abdelhamid Abaaoud ile Chakib Akrouh 18 Kasım'da Paris'teki saklandıkları evde polis tarafından öldürülüyor.

Abdeslam telefonla aradığı Brüksel'deki arkadaşından kendisini Paris'ten almasını istiyor. Gece saatlerinde Paris'e varan bir diğer arkadaşı onu otosuyla Brüksel'e götürüyor. Belçika'ya varana kadar otomobil üç kez durduruluyor. Ancak Fransız polisi Abdeslam'ın Paris'teki saldırılara karıştığını henüz bilmiyor. Teröristlerin Bataclan konser salonuna gittikleri otomobil Abdeslam tarafından kiralanmıştı.

Mart 2016 – Abdeslam yakalanıyor ama saldırı önlenemiyor

Abdeslam aylarca Brüksel'de saklanıyor. 15 Mart'ta rastlantı sonucu yakalanıyor. Belçika ve Fransız terörle mücadele ekiplerinin yakındaki şüpheli bir eve yaptıkları baskında silah, bomba malzemesi, IŞİD propagandası ve Abdeslam'ın parmak izi ile DNA'sı bulunuyor.

Abdeslam sonunda büyük bir hata yapıyor ve polisin gizli dinlemeye aldığı bir arkadaşına telefon ediyor. Belçika polisi onu yakalıyor. Brüksel'deki terör hücresinin bombalı saldırıları planlanan günden önce düzenleyeceğinden ise polisin haberi olmuyor.

Abdeslam'ın yolcularından Laachraoui ve El Bakraoui kardeşler ile Abdeslam'ın ülkeye sızdırdığı tahmin edilen teröristler 22 Mart'ta Brüksel havalimanı ile Maelbeek yakınlarındaki metro istasyonunda en az 32 kişiyi öldürüyorlar.

Salah Abdeslam nisan ayında Schengen sınırlarını bu kez polis konvoyuyla geçecek. Belçika'da yakalanan teröristin Fransa'ya iade edilmesi kesinleşti.