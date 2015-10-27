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Dünya
Deutsche Welle

Saksonya'da Pegida gösterileri

Almanya'nın Saksonya eyaletinde başta başkent Dresden olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen göç ve İslam karşıtı Pegida gösterilerine binlerce kişi katıldı.

27 Ekim 2015 12:12


Almanya'nın Saksonya eyaletinin başkenti ve Pegida (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin merkezi sayılan Dresden'de dün düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Öğrenci derneği "Durchgezaehlt" verdiği bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilere katılan Pegida yanlılarının sayısı 10 bin ila 12 bini buldu.

Kentte Pegida karşıtı bir gösteri de düzenlendi. Karşıt gösteriye katılanların sayısının ise bin 300 dolayında olduğu bildirildi. Gösteride güvenliği sağlamak üzere 450 polis görev yaptı. Polisin verdiği bilgilere göre, kentte 'herhangi bir huzursuzluk' yaşanmadı. Almanya'da polis uzun bir süredir, Pegida gösterilerine katılanların sayısına ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmıyor.

Başka kentlerde de gösteri vardı

Dresden'in yanı sıra eyaletin diğer kentlerinde de Pegida gösterileri düzenlendi. Chemnitz'de, Pegida'nın kolu olan "Cegida" tarafından düzenlenen gösteriye birkaç yüz kişi katılırken, yaklaşık 120 kişilik bir gurubun da Cegida'yı protesto ettiği belirtildi.

Leipzig'deki "Legida" gösterisinde ise şiddet olayları meydana geldiği, dört Legida yanlısının kimliği belirisiz kişilerin saldırısına uğradığı ve bunlardan ikisinin ağır yaralandığı bildirildi.

Tartışmalı konuşma

Pegida'nın kuruluş yıldönümünde geçen hafta Dresden'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katılmış, gösteride Türk asıllı yazar Akif Pirinççi'nin “Tabii ki alternatifler mevcut ancak ne yazık ki, toplama kampları artık yok" sözleri büyük tepki çekmişti.

Konuşmanın ardından Dresden Savcılığı, Pirinççi hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Göç ve İslam karşıtı Pegida, Alman hükümetinin sığınmacı politikasını sert şekilde eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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