Sakarya'da çete operasyonu: 10 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında \'silahlı suç örgütü\' adına faaliyette bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün düzenlediği eş zamanlı operasyonla örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.