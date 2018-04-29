T24 LogoT24 Logo
Spor

Sakarya BŞB - Galatasaray Odeabank: 75-73

SAKARYA,(DHA) SALON: Sakarya HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet Özdoğan GALATASARAY ODEABANK: G

29 Nisan 2018 02:06

SAKARYA,(DHA)

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet Özdoğan
GALATASARAY ODEABANK: Göksenin Köksal 4, Renfroe 10, Hardy 27, Summers 6, Hendrix 17, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 4, Caner Topaloğlu, Taylor, Emir Preldzic 3, Juskevicius
1\'İNCİ PERİYOT: 14-23
İLK YARI: 35-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 27\'nci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 75-73 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAKARYADHA SALON Sakarya HAKEMLER Ali Serkan Emlek Semih Vural Duhan Köyiçi SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR JonesHarrisJames Metecan BirsenFallBootheLopezCan Korkmaz JankovicMehmetODEABANK Göksenin KöksalRenfroeHardy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24