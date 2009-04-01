Şaka gerçek mi oluyor?

Mersin'de bir internet gazetesi, 1 Nisan şakası olarak, Kürşad Tüzmen'in istifa ettiğini duyurdu.



Mersin Tarım Fuarına katılmak üzere kentte bulunan Bakan Tüzmen, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapılan şaka, çok isabetli olmuş. Şakayı yapan arkadaşları yürekten kutluyorum" diye konuştu.



"www.mersinsiyaset.com" adresli web sitesi, yaklaşık 1,5 saat önce "Tüzmen İstifa Etti" başlığı ile yayınladığı haber, kısa sürede ilgi çekti ve 100'e yakın kişi tarafından "tık"landı.



AKP'nin kentteki 29 Mart seçimlerinden beklediği iddialı sonucu alamadığı ifade edilen haberde, önceki akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Bakanı Tüzmen'in istifa ettiği duyuruldu.



İstifanın ardından çok sayıda partilinin Ankara'ya giderek, istifanın kabul edilmemesi yönünde talepte bulunacağı vurgulanan haberin en sonunda ise "Haber ne kadar etkili olur bilinmez ama bu haber Mersin siyaset haber sitesinin 1 Nisan şakasıdır" ifadelerine yer verildi.



İnternet gazetesinin İmtiyaz Sahibi Fatih Yıldırım, okurlarını günün stresinden uzaklaştırabilmek adına, 1 Nisanı fırsat bilerek böyle bir şaka yapma kararı aldıklarını, haber yayımlandıktan sonra çok sayıda telefon aldıklarını söyledi.

