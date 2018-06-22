Sahte altın tehlikesi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yanlarında çocuk bulunan kadın ve erkeklerin aile gibi davranarak, acil ihtiyaçları olduğunu söyleyip, otogarlarda ve hastane önlerinde sahte altın sattığını söyledi. Özman, vatandaşları bu kişilere karşı uyardı.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, sahte altının kuyumculuk sektörünün kanayan yarası olduğunu ifade etti. Başkan Özman, sahte altınların damgasından gramına kadar bire bir taklitlerinin yapıldığını, bu konuda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Salih Özman, \"Sahte altın, sektörün kanayan yarası. Kuyumculuk sektöründe sahte altın satan olmadığı gibi dolayısıyla alan da yok. Sahte altın, doğrudan vatandaşa ve sonrasında biz kuyumculara etki eden bir durum. Vatandaşın dolandırılması noktasında, çok miktarda sahte altın tespit ediyor ve emniyet birimlerimize teslim ediyoruz. Sahtecilik maksadıyla yapılan çok sayıda ürün var, maalesef devletimiz bunları kontrol edemiyor. Kuyumcu arkadaşlarımıza sahte altın bozdurmaya da gelen oluyor. Onlar durumu bize bildiriyorlar. Oda olarak ivedi bir şekilde vakanın olduğu iş yerine giderek, emniyet birimlerimize teslim ediyoruz\" diye konuştu.

ÇOCUKLARI DA ALET EDİYORLAR

Özellikle kent dışından Samsun\'a sahte altın bozdurmaya gelen gruplar olduğunu söyleyen Salih Özman, \"Emniyetimizin de bu gruplardan haberi var. Kadın, erkek ve çocuklu gruplar, aile görüntüsü veriyorlar. Bunları taşeron işçi gibi gündelikçi çalıştırıyorlar. Hastane önlerinde, otogarlarda veya bunun gibi topluma açık alanlarda mağdur olduklarını, zor durumda kaldıklarını veya acil paraya ihtiyaçları olduğunu ifade ederek altın satmaya çalışıyorlar. Bu tip vakalar oluyor. Çeşitli duygu sömürüsü yöntemleri ile sahte altınları vatandaşımıza satıyorlar\" dedi.

\'TANIDIK KUYUMCU\' ÖNERİSİ

Altın alacaklara tanıdıkları kuyumcuları öneren Salih Özman, \"Vatandaşın aldığı ürünün üzerindeki damgaya kesinlikle bakması gerekiyor. Ancak kuyumcunun bile yanıldığını düşünürsek, sırf dolandırıcılık anlamında üretilmiş, kontrol dışı ürüne damga basılması da çok zor olmadığını görüyoruz. Bu damganın bire bir aynısını yapabiliyorlar. Bu noktada vatandaşımızın, kesinlikle yeri belli olan, her zaman alışveriş yaptığı kuyumculardan alışveriş yapmalarını tercih ediyoruz. Sahte ürünle karşılaştıklarında da ilgili birimlere, sağduyulu davranarak ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz\" ifadelerini kullandı.



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