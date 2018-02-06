Sahnelerden tuvale

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesinde gerçekleşen sergi, sahnelerin tanınmış oyuncu, yönetmen ile sahne tasarımcılarının farklı disiplinlerde ürettiği eserlere ve 12 sanatçıya yer veriyor.

8- 28 Şubat tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde sergilenecek olan eserler ressam Mehmet Özen ve tiyatro sanatçısı, yönetmen Murat Ozan küratörlüğünde gerçekleşiyor. Şubat ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak olan eserler, sahneden perdeye ya da televizyonda görmeye alışık olduğumuz yüzleri, bir araya getiriyor.

MÜZİĞİ TUVALE AKTARACAK

Kendi dünyalarını sahne gibi kullandıkları tuvallere yansıtan sanatçılar disiplinler arası üretimlerin zenginliğini sanatseverlerle paylaşıyorlar. Ayrıca müziğin resmini yapan ressam Mehmet Özen, canlı müzik eşliğinde gerçekleştireceği performansla resmin ve müziğin yan yana gelmesinden doğan algısal zenginliği, izleyicilerle paylaşacaktır. Üniversitenin etkinlik programı 08 Şubat Perşembe günü saat 13.30\'da Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız\'ın konuşmasıyla başlayacak ve ardından Ressam Mehmet Özen canlı performansını, çello sanatçısı Aslıhan Parlak ve flüt sanatçısı Merve Ablay\'ın ezgileriyle gerçekleştirecek.

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