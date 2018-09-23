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Sagopa Kajmer sahnede çarpıldı

Kajmer, geçen hafta Kilyos'ta sevenleriyle buluşmuştu

23 Eylül 2018 13:51

Rapçi Sagopa Kajmer, geçen hafta konser verdiği sırada bastıran yağmurun kurbanı oldu. Monitörlerden biri kısa devre yapınca Sagopa’yı elektrik çarptı.

Günaydın'ın haberine göre, Meftun, Merhametine Dön ve Ateşten Gömlek gibi şarkılarıyla tanınan Sagopa Kajmer, geçen hafta hayranlarıyla Milyonfest etkinliği kapsamında Kilyos'ta buluştu. Sanatçı, binlerce hayranına seslenirken bir anda yağmur bastırdı.

Ancak ne hayranları, ne de sanatçı sağanak yağmura aldırış etti. O sırada yağmur yüzünden monitörlerden biri yandı ve sanatçı aniden elektrik akımına kapıldı. Sagopa Kajmer, kısa süreli paniğe rağmen konserine devam etti. 

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