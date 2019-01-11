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Sağlık

Sağlıkçılardan 'kardan adam'lı döner sermaye eylemi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Sağlık- Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını iddia ederek, kardan adamlı eylem yaptı

11 Ocak 2019 19:01

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Sağlık- Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını iddia ederek, kardan adamlı eylem yaptı.
Sendika üyesi yaklaşık 50 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nin bahçesinde yaptıkları kardan adamın önünde toplandı. Sendika üyeleri \'Dönerde adalet bunun neresinde?\' ve \'Döner durur beklerim, hani benim emeklerim?\' yazılı dövizler taşıdı. Sağlık Sen Şube Başkanı Suat Mantar, döner sermaye sistemine benzettikleri için kardan adam önünde eylem yapıklarını söyledi.
Suat Mantar, \'\'Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Döner sermayenin artırılması için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Tasarruf sağlamak için çalışanların nöbet ücretlerinden kesinti yapılmasın. Sonuç olarak iktidarı, muhalefeti herkes seçim meydanlarında halkın sağlık hizmetlerinden duymuş oldukları memnuniyetten bahsettiler. Hiç kimse kusura bakmasın ki bu memnuniyet bu çalışanların eliyle yapılmıştır. Söylediğimiz çözüm önerilerine dikkat etmeyenler, sağlık hizmetlerinde oluşacak sorunların sorumlularıdır. Döner sermaye sistemi şurada duran kardan adam gibi hava soğuyunca donan, ısınınca eriyen değil, gerçek bir insan gibi dimdik duran, sorun ve sıkıntılar karşısında zaman geçtikçe kendini yenileyen bir sisteme dönüşmeli\'\' dedi.
Konuşmanın ardından eylemciler dağıldı.

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