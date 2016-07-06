Sağ popülist partide antisemitizm krizi



Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Baden Württemberg eyalet meclis grubundaki kriz, milletvekili Wolfgang Gedeon'a yönelik antisemitizm suçlamaları ile başladı. Almanya için Alternatif partisinin eşbaşkanı ve Baden Württemberg Eyalet Meclis Grup Başkanı Jörg Meuthen, yazdığı bir kitapta Yahudi soykırımını hafife almakla suçlanan Gedeon'un parti grubundan ihracını istedi. Ancak bunun için parti grubunda yapılan oylamada gereken üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Parti grubunun Gedeon'u ihraç etmek istememesi üzerine, Meuthen ve 12 milletvekili dün öğleden sonra parti grubundan ayrıldığını açıkladı. Parti grubu 23 milletvekilinden oluşuyordu.

Bu arada, Almanya için Alternatif partisinin eşbaşkanı ve Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Frauke Petry, Stuttgart'a giderek Gedeon ile bir araya geldi. Meuthen'ın açıklamasından birkaç saat sonra Gedeon, Petry ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, partisinden ayrıldığını duyurdu. Milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirten Gedeon partisinden ayrılmakla, Baden Württemberg Eyalet Meclisi'ndeki parti grubundaki bölünmenin yanı sıra “tüm partiyi aylarca meşgul edecek bölünmeyi” engellediğini söyledi.

Çelişkili açıklamalar

Petry ise “bağımsız olarak attığı bu adımdan” dolayı Gedeon'a saygı duyduğunu belirterek, bu adım sayesinde partinin Baden Württemberg Eyalet Grubu'ndaki bölünmenin engellendiğini söyledi.

Ancak Jörg Meuthen'dan Petry'nin sözlerini yalanlar nitelikte bir açıklama geldi. Parti grubunun bölünmesinin “engellenemediğini” söyleyen Meuthen, “Gedeon'un geciken ayrılmasının” bu durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi. Meuthen, Petry ile görüşmediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada, Almanya için Alternatif partisi Genel İdare Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partide antisemitizme kesinlikle yer olmadığı hatırlatılarak, Jörg Meuthen'a destek verildi. Açıklamada, partinin Baden Württemberg Eyalet Meclis Grubu olarak Meuthen liderliğindeki milletvekillerinin oluşturduğu grubun tanınacağı vurgulandı.

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde geçen mart ayında yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif partisi oyların yüzde 15,1'ini alarak 143 üyeli mecliste 23 sandalye kazanmıştı. Parti grubunun bölünmesi sonucu, parti Eyalet Meclisi'ndeki ana muhalefet statüsünü kaybedecek.

Parti içi iktidar mücadelesi

Baden Württemberg eyaletindeki kriz, sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin içindeki iktidar mücadelesine dikkati çekti. Partinin eşbaşkanları Jörg Meuthen ve Frauke Petry, 2017 yılında yapılacak genel seçimlerde partinin baş adayı olabilmek için mücadele veriyor. Partinin Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Petry'nin, Baden Württemberg eyaletindeki krize müdahalesi, partinin önde gelen isimleri tarafından Meuthen'in adaylığını engelleme çabası olarak değerlendirildi. Parti genel başkan yardımcılarından Alexander Gauland, Petry'nin Baden Württemberg eyaletindeki krize müdahalesini eleştirdi. Gauland, Petry'nin Meuthen'in bilgisi dışındaki müdahalesinin “hedefe uygun” olmadığına inandığını söyledi. Ancak Gauland, bu kriz nedeniyle partide bölünme tehlikesinin bulunmadığını vurguladı.

Stern ve RTL medya kuruluşları tarafından Forsa Kamuoyu Araştırma Şirketi'ne yaptırılan ve sonuçları çarşamba günü açıklanan ankete göre Almanya için Alternatif partisinin oranı yüzde 9 olarak tahmin ediliyor.