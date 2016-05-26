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Dünya
Deutsche Welle

Sağ popülist AfD bu kez kiliseleri hedef aldı

İslam ve mülteci karşıtı sağ popülist Almanya için Alternatif, bu kez kiliseleri hedef aldı. Partinin Bayvera yöneticisi, kiliselerin mülteci krizinden 'çıkar sağladığını' iddia etti.

26 Mayıs 2016 21:40


Bugüne dek İslam ve mülteci karşıtı çıkışlarıyla tanınan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) bu kez kiliseleri hedef aldı. AfD Bavyera Teşkilatı Genel Başkanı Petr Bystron, kendi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Katolik ve Protestan Kiliseleri'ni mülteci krizini 'kendi yararlarına kullanmakla' suçladı. Bystron, kiliselerin, çatıları altındaki sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla mülteci krizi nedeniyle yılda milyarlarca euro gelir elde ettiğini belirtti. Bu nedenle Katolik ve Protestan Kiliseleri'nin 'ticari kaygılar' güderek Almanya'ya göçe sıcak baktığını ileri süren Bystron, 'Üstün körü mülteci dostu tavır, kiliselerin çatısı altında organize olmuş büyük sosyal yardım kuruluşu sanayini finanse ediyor' dedi.

Bystron Leipzig'de kutlanan Katolik Kilisesi Günü kutlamalarına partisinin davet edilmemesini de eleştirdi. Bystron, 'Sol Parti'den eski Komünistler bile davet ediliyor ama Hristiyan AfD üyeleri istenmiyor' dedi.

Katolik Kilisesi'nden tepki

Almanya Katolik Kilisesi, (EKD) söz konusu suçlamayı reddetti. EKD'den yapılan açıklamada, Almanya'daki kiliselerin kısa süre önce mülteci krizi nedeniyle üç haneli, milyonlarca euroluk yardım aldığı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, mülteci krizi nedeniyle yüz binlerce insanın kiliselerde gönüllü çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Katolik Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların dışlanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Maas Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte de, 'AfD'nin yasaklanmış gibi muamele görmesini ve onlarla konuşulmamasını yanlış buluyorum' dedi.

Maas: 'AfD'nin din özgürlüğü ile sorunu var'

Adalet Bakanı tartışma dışı bırakılmasının AfD'ye yarayacağını belirterek, 'Tam da bunu istiyorlar' dedi. AfD'nin din özgürlüğü ile bir sorunu olduğunu söyleyen Maas 'AfD Müslümanları toptan karalayarak kendisi için neyin önemli olduğunu gösteriyor: Korku ve dışlama' dedi. Adalet Bakanı Almanya'da herkesin dini inancını özgürce yaşayabileceğini, bunun doğal olarak Müslümanlar için de geçerli olduğunu kaydetti.

Sağ popülist AfD kısa bir süre önce yaptığı kongrede parti programında İslam düşmanı bir tavır takınmıştı. Parti başörtüsü ve minarenin Anayasa ile bağdaşmadığını iddia ediyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, İslam karşıtı tutum sergileyen AfD'yle diyalog girişiminde bulunmuş, bu hafta başında yapılan görüşme başladıktan kısa bir süre sonra söz düellosuna dönüşmüş ve yarıda kesilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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