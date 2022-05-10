Sadio Mane, Almanya yolcusu

Mohammed Salah'la birlikte Liverpool'un son yıllardaki er başarılı isimlerinden Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağı belirtildi.

Sky Almanya'nın haberine göre; Bayern Münih Mane'yi sezon sonunda kadroya katmak için harekete geçti.

Liverpool'un Salah'ın sözleşmesini uzatmaya odaklandığı ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane'yle devam etmenin güç olduğu vurgulandı.

Mane'nin Bayern'in aradığı ideal golcü adayı olduğu iddia edilirken; sportif direktör Hasan Salihamidzic'in de hafta sonunda Mane'nin temsilcisiyle biraraya geldiği bildirildi.



Bayern ve Liverpool arasında henüz bir görüşme olmadığı, buna karşın Mane'nin bir an önce durumunu netleştirmek istediği ifade edildi.

2016 yılında Southampton'dan Liverpool'a gelen 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon 32 Premier Lig maçında 14 gol kaydedetti.