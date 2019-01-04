Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, adı Beşiktaş'la da anılan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor'a 500 bin Euro peşin, toplamdaysa 1,3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli, Evkur Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyecekler.

Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar ile 2,5 yıllık anlaşmaya varırken, oyuncunun ne kadar ücret alacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Çiftpınar'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Yeni Malatyaspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Çiftpınar, yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyum, hem kendim hem ailem adına. Fenerbahçe camiası için çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Başkan da açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"Allah'ım şükürler olsun"

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, sosyal medya hesabından, "Allah'ım şükürler olsun" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu.