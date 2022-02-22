Sabah yazarı Donat: Abdulhamit Gül, "duruşuyla" ders veriyor, "almasını bilene"

Sabah yazarı Yavuz Donat, Adalet Bakanlığı görevinden 'affını' isteyen Abdulhamit Gül'ün 'duruşuyla' ders verdiğini savundu.

Donat yazısında, "Yüksek bir makama, şeref mevkiine veda eden kişi, 'kendisini taşımayı' başarmalı. Hırsı, 'aklının önünde' gitmemeli. 'Ağabeylik' yapmayı, 'saygınlığını' korumayı bilmeli. Cemil Çiçek gibi... Köksal Toptan gibi... Örnek çok. 'Gaziantepli' Abdulhamit Gül... 'Dünün' Adalet Bakanı. 'Şeref mevkiinden' ayrıldı, ağzından tek bir 'çiğ söz' çıkmadı. 'Düne' takılıp kalmadı. 'Yine gönüllerde... Yine saygın.' Abdulhamit Gül, 'duruşuyla' ders veriyor... 'Almasını bilene." ifadesini kullandı.