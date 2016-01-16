Saba Tümer’den ‘sperm bankası’ açıklaması

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Saba Tümer, çocuk sahibi olmak için yumurtalık dondurma fikrine sıcak baktığını ancak sperm bankasını düşünmediğini söyledi.

Radikal’in haberine göre 'Oyuna Geldik' adlı televizyon programıyla seyirciyle yeniden bir araya gelen ünlü sunucu Saba Tümer, canlı yayında takipçilerinin ve Emre Saygı'nın sorularını cevapladı.

Özel hayatı hakkında soruları yanıtlayan ve çocuk sahibi olmayı istediğini belirten Saba Tümer "Bu yaşlarda anne olmak ile ilgili sorularda artıyor. Anne olmayı tabi ki istiyorum. İki kişinin ve iki ruhun bir araya gelmesiyle dünyaya çocuk getirmesi çok farklı bir şey. Son dönemde de bu yumurtalık dondurma olayını çok duyuyorum. Ben de düşünüyorum dondursam mı diye? Çocuk için yumurtalıklarımı dondurabilirim. Ama gidip de sperm bankasından çocuk sahibi olmam." dedi.