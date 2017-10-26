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Dünya

Saakaşvili, süresiz protestoya başladı

Deniz Berktay, Kiev, DHA, 25 Ekim- UKRAYNA'da muhalefetin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'nın Odessa ilinin eski valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, parlamento binasının yanıbaşında sür

26 Ekim 2017 03:02

Deniz Berktay, Kiev, DHA, 25 Ekim- UKRAYNA\'da muhalefetin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna\'nın Odessa ilinin eski valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de, parlamento binasının yanıbaşında süresiz eylemlere başladıklarını açıkladı.

Saakaşvili yanlısı grupların 17 Ekim\'den beri çadırlar kurdukları parlamento binasının yanındaki parkta yüzlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yapan Saakaşvili, Ukrayna\'da dört yıl önce ihtilal yapılmasına rağmen, şu anda iktidarda olan kişilerin ihtilalle devrilenlerin yöntemlerini uyguladıklarını söyledi. Ukrayna\'da yolsuzlukların eskisi gibi yoğun olduğunu söyleyen Saakaşvili, ihtilal sayesinde iktidara gelen şimdiki yönetimin, sokak gösterilerine ve halkın toplanma hürriyetine tıpkı önceki yönetim gibi müdahale etmeye çalıştığını ve protestoculara iftiralar attığını ileri sürdü. Kendilerinin Ukrayna Parlamentosu\'na bazı reform yasalarının geçirilmesi ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için 7 Kasım\'a kadar süre verdiklerini ifade eden Saakaşvili, 7 Kasım gününün son derece kritik olacağını dile getirdi.

Saakaşvili ile birlikte söz alan ve dört yıl önceki ihtilale katılmış olan diğer konuşmacılar da, Ukrayna\'daki şimdiki yönetimin ihtilalle devrilen yönetimden farkının kalmadığını, eski rejimde yolsuzluklara ve diğer suçlara bulaşmış pek çok bürokratın ve polisin, yeni yönetim altında da kendilerini kamufle ederek yaşamaya devam ettiklerini söyledi. 2003-2013 yılları arasında Gürcistan Cumhurbaşkanlığı yapan Mihail Saakaşvili, 2014 yılında Ukrayna\'ya gelerek yeni Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko\'nun danışmanı olmuş ve ardından, Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilerek, Odessa iline vali olarak atanmıştı. Ancak Saakaşvili ile Poroşenko\'nun araları geçen yıl açılmış ve Saakaşvili, valilik görevinden istifa ederek muhalefete geçmişti. Uzmanlar, Ukrayna\'da siyasi tansiyonun önümüzdeki aylarda artacağı değerlendirmesinde bulunuyor. 

Görüntü Dökümü
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-Mihail Saakaşvili\'nin açıklamaları 
-çadırlardan görüntü 
-genel ve detaylar 

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